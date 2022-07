Des défis pour le nouveau président de la Fondation rurale interjurassienne

Un nouveau président a pris la tête de la Fondation rurale interjurassienne. Christian Tschanz de La Cibourg est entré en fonction au début du mois en remplacement de Noël Saucy de Develier. Le nouvel président du Conseil de fondation de la FRI est âgé de 34 ans et a grandi sur une exploitation à Prêles mais il est vétérinaire de formation. Il exploite depuis 2016 le domaine « La Bise sur les Roches », actif principalement dans la production laitière.

Christian Tschanz siège déjà au sein du Conseil de fondation de la FRI depuis trois ans. Il souhaite que sa présidence soit axée sur la proximité avec les agriculteurs notamment via les prestations de conseil qui sont déjà proposés par la FRI. Un nouvel outil de gestion baptisé « Bien dans ses bottes » est, d’ailleurs, en cours d’élaboration pour renforcer la conduite stratégique des opérations agricoles. Le nouveau président de la FRI entend également continuer à promouvoir le Concours suisse des produits du terroir organisé tous les deux ans à Courtemelon, comme vitrine de l’agriculture et du terroir du Jura et du Jura bernois. Christian Tschanz ne cache pas qu’il entrevoit sa nouvelle fonction avec un peu d’appréhension mais compte « faire de son mieux pour remplir les attentes »: