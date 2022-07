Un accident individuel aux Franches-Montagnes

Un automobiliste a fait une sortie de route vendredi matin aux Franches-Montagnes. Il a perdu la maîtrise de son véhicule vers 9h alors qu’il circulait entre St-Brais et Montfaucon, selon un communiqué de la police cantonale jurassienne. Après avoir percuté un talus, la voiture a traversé la chaussée pour terminer sa course de l’autre côté de la route. Le conducteur a été légèrement blessé et emmené en ambulance à l’hôpital. La circulation a été réglée en alternée durant environ 2h. /comm-emu