Une promeneuse chargée par une vache mère

Une randonneuse a été chargée par une vache mère dimanche aux alentours de 15h30 à Saignelégier. Cette personne a été blessée lors de l'attaque. Pour l'heure, les circonstances exactes de l'accident ne sont pas établies, mais une enquête a été ouverte selon la police cantonale jurassienne. Blessée, la promeneuse a été héliportée par la REGA. La police émet ainsi plusieurs recommandations pour éviter ce type d'accidents. En présence de vaches mères, il faut marcher calmement et garder ses distances, garder son chien en laisse et ne surtout pas s'approcher des veaux et encore moins les toucher.