Appel à utiliser les transports publics pour se rendre au Marché-Concours

Des dizaines de milliers de personnes sont attendues entre vendredi et dimanche, à Saignelégier, pour la 125e édition du Marché-Concours. La police cantonale jurassienne indique ce lundi qu’elle s’attend à un important trafic sur les routes de la région. Avec le comité d’organisation de la manifestation, elle recommande aux visiteurs de favoriser les transports publics. Pour des raisons de sécurité, « les automobilistes sont instamment priés de ne pas stationner leur véhicule sur les routes et les trottoirs de la localité, mais de se rendre dans les places de parcs réservées à cet effet ». La police précise que les voitures parquées ailleurs qu’aux endroits prévus et gênant la circulation seront déplacées et mises en fourrière. /comm-alr