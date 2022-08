La joie de revivre le Marché-Concours

L’attente est sur le point de prendre fin pour les amoureux du cheval franches-montagnes. Dès vendredi, le Marché-Concours s’empare à nouveau de l’esplanade de la Halle-cantine à Saignelégier après deux annulations successives à cause du coronavirus. La fête du cheval se tient jusqu’à dimanche et cette édition 2022 coïncide avec les 125 ans de la manifestation. Un moment que ne veut pas manquer Lucile Froidevaux. La jeune cavalière taignonne de 19 ans a grandi avec le Marché-Concours, mais ses premières courses remontent à l’édition 2019, juste avant la pandémie. Elle trépigne d’impatience de retrouver ce rendez-vous franc-montagnard incontournable. « Très heureuse que ça recommence, sourit l’habitante du Bémont. Chaque année on est content d’arriver au Marché-Concours mais on est surtout content de recommencer la préparation et tout ce qu’il y a avant l’événement ». Le Marché-Concours c’est aussi un moment de convivialité et de partage entre passionnés du cheval franches-montagnes. Autant de choses qui ont manqué à Lucile Froidevaux ces dernières années.