Arrivée remarquée de l’hôte d’honneur du Marché-Concours

Un voyage de 210 kilomètres à cheval de Aarau à Saignelégier pour vivre le Marché-Concours. Une délégation du canton d’Argovie, hôte d’honneur de cette édition 2022, est arrivée ce vendredi après-midi dans le chef-lieu franc-montagnard sous les yeux de plusieurs dizaines de spectateurs venus les accueillir. Quarante personnes, trente chevaux et une dizaine de calèches ont formé ce cortège peu banal. Le trek a débuté lundi pour prendre fin le jour de l’ouverture du Marché-Concours. Markus Dieth, le conseiller d’Etat argovien des finances et des ressources, a même rejoint l’équipage aux Breuleux pour parcourir les derniers kilomètres. RFJ était sur le lieu d’arrivée. Le parcours s’est achevé au rythme des sabots et des tambours :