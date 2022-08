Le Marché-Concours a bien fêté son 125e anniversaire

Le Marché-Concours 2022 touche à sa fin. La 117e édition de la fête du cheval à Saignelégier, dont c’était le 125e anniversaire, s’est terminée ce dimanche. Elle a marqué le retour de la manifestation après deux annulations à cause du coronavirus. Les présentations de chevaux franches-montagnes, les quadrilles, les courses, la grande parade ou encore les animations de l’hôte d’honneur, le canton d’Argovie, ont rythmé le week-end et attiré 55’000 visiteurs selon les organisateurs. « Au niveau de l’affluence, c’est un très bon millésime » estime Gérard Queloz qui dresse un bilan très satisfaisant de cette cuvée. « Il y avait une effervescence autour des pistes où on présentait les chevaux. On a senti que ces éleveurs étaient contents de revenir », explique le président du comité d’organisation.