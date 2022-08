Un Tessinois avec « le Marché-Concours dans le cœur »

« Une fois sur la piste, ça se joue entre mon cheval et moi, et avoir confiance en ma monture ». Matteo Cuccu a pris le 7e rang de la course campagnarde du Marché-Concours. Le Tessinois a grandement profité de ce moment. « Toujours beaucoup d’émotions et puis le public, lorsque l’on passe devant, tout le monde crie. Ça fait beaucoup », conclut-il avec un grand sourire. Tous les résultats des courses du Marché-Concours sont à retrouver ici. /nmy