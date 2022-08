Le Gouvernement jurassien a octroyé une subvention à la commune de Haute-Sorne pour des travaux de protection contre les crues et revitalisation de la Sorne et du Biernol. L’enveloppe débloquée s’élève à 1'098'000 francs. Ces travaux, qui concernent le secteur de « La Fin Doie » et de l'usine Ruedin, permettront de sécuriser cette zone contre les inondations, tout en améliorant les qualités écologiques de la Sorne, notamment pour la faune piscicole. /comm-jpi