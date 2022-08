L’économie jurassienne redoute la panne de courant

Une éventuelle pénurie d’électricité l’hiver prochain en Suisse inquiète également la Chambre de commerce et d’industrie du Jura. La CCIJ partage les craintes exprimées le week-end dernier par l’USAM et par Economiesuisse. La gauche a également fait part d’un sentiment similaire. Les deux faîtières de l’économie helvétique demandent au Conseil fédéral de présenter un plan plus précis face aux risques de manque de courant dû notamment aux impacts de la guerre en Ukraine. Elles souhaitent également que la Confédération mette rapidement en plus des mesures de réduction de la consommation pour les particuliers avant que l’économie ne soit prise à la gorge.

Le directeur de la CCIJ, Pierre-Alain Berret, abonde dans le sens des requêtes formulées par l’USAM et d’Economiesuisse. Il souligne que les entreprises jurassiennes sont parfaitement conscientes du problème. Certaines d’entre elles ont déjà pris des dispositions pour économiser l’électricité. D’autres ont fait l’acquisition de génératrices même si ce dernier phénomène reste relativement marginal. Pierre-Alain Berret précise que les entreprises sont prêtes à s’engager davantage mais qu’elles ont besoin d’indications précises de la part de la Confédération. Il attend aussi de la Berne fédérale qu’elle accorde des aides aux entreprises – comme l’accès facilité aux RHT, par exemple - en cas d’obligation d’arrêter la production pour cause de manque d’électricité. Il appelle également la population jurassienne à une prise de conscience pour réduire la consommation d’énergie. « Tout ce qui peut être fait aujourd’hui pour minimiser cette menace et éviter qu’elle ne se réalise doit être entrepris », affirme le directeur de la CCIJ.