La balade jurassienne à « La Bâme »

Un peu d’ombre et de fraîcheur pour s’évader en période estivale. C’est ce que propose la Balade jurassienne ce mercredi. Notre chronique est de retour dans La Matinale. Cette semaine, on vous propose une escapade vadaise, à Courfaivre. C’est dans ce village de Haute-Sorne que se trouve « La Bâme », terme du patois qui signifie « la grotte ». Cette cavité offre calme et répit, mais laisse échapper aussi quelques mystères. La Balade jurassienne vous propose une découverte avec le spéléologue jurassien Julien Frésard, président du Spéléo-Club Jura. /mle