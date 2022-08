Un motard blessé entre Mettembert et Soyhières

Un motard a effectué une sortie de route entre Mettembert et Soyhières. Alors qu’il circulait samedi en début d’après-midi avec un deuxième motocycliste, il a perdu la maitrise de son engin dans une série de virages, peu avant la croisée de Mettembert-Movilier. Le motard a alors percuté la bertrame avant de passer par-dessus la glissière de sécurité. La moto a continué sa trajectoire pour s’immobiliser 80 mètres plus bas. Une ambulance et les pompiers ont été mobilisés pour stabiliser et dégager le blessé. La Rega est également intervenue pour le prendre en charge. La route a dû être fermée durant environ deux heures. /comm-alr