L’ambassadeur de l’Union européenne en Suisse à Delémont

Les relations entre la Suisse et Bruxelles et leurs retombées sur l’économie jurassienne ont été au cœur de la visite de l’ambassadeur de l’Union européenne en Suisse. Petros Mavromichalis a rencontré ce mardi le Gouvernement jurassien. Les relations Suisse-Union européenne, notamment depuis la fin des négociations sur l’accord-cadre, sont importantes pour le canton, estime l’exécutif jurassien. « L’économie jurassienne exporte près d’un franc sur deux à l’étranger et les pays de l’UE sont le principal marché extérieur pour les entreprises du canton », explique le Gouvernement jurassien qui rappelle son inquiétude en vue de la « fin programmée des accords de reconnaissance mutuelle dans le domaine des machines » en 2025. /comm-mmi