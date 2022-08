Échange d’informations dans l’administration facilité

L’échange d’informations sera facilité entre les unités administratives du canton. Le Parlement jurassien a adopté mercredi à une très large majorité en deuxième lecture la révision partielle de douze lois et un décret afin de mieux cadrer l’échange de données au niveau cantonal et intercantonal. Le projet a notamment pour but de mieux lutter contre les fraudes. Comme en première lecture, la discussion a principalement porté sur l’annonce de faits suspects ou irréguliers. Les députés ont finalement décidé qu’un employé a le droit - et non une forme d’obligation - de les signaler à son supérieur. /gtr