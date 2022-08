Hôpital de Moutier : « Une tempête dans un verre d’eau »

Jacques Gerber met les choses au point sur l’Hôpital de Moutier. Le ministre jurassien de la Santé a répondu à une question orale du député UDC Lionel Montavon mercredi matin à la tribune du Parlement cantonal. L’élu agrarien a notamment fait référence aux craintes émises sur l’avenir du site prévôtois suite à l’annonce du retrait de plusieurs de ses missions au regard de la liste hospitalière en consultation. Lionel Montavon a donc demandé si le Gouvernement jurassien ne s’était pas trop avancé sur les promesses faites au sujet de l’Hôpital de Moutier lors de la campagne du vote communaliste du 28 mars 2021.

Jacques Gerber a répondu par la négative, déclarant – entre autres – que la liste hospitalière liée à l’Hôpital prévôtois est limitée à la période 2023-2025, alors que Moutier entrera officiellement dans le canton du Jura le 1er janvier 2026. La liste sera alors complètement revue. Le ministre rappelle par ailleurs que les promesses faites par le Gouvernement jurassien seront tenues, notamment la garantie de la sécurité sanitaire et le maintien des emplois sur le site hospitalier de Moutier. Et dans le cadre du concordat lié au transfert de la ville, le canton du Jura entend encore discuter avec le canton de Berne pour avoir une coordination, voire une liste hospitalière commune, au 1er janvier 2026. « Jusqu’à cette date, ce qui se passe est plus une tempête dans un verre d’eau qu’un réel problème, sachant que l’Hôpital de Moutier n’est sur aucune liste du canton du Jura actuellement », dit encore Jacques Gerber.