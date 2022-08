Le Parlement refuse la publication systématique des contrats de prestation

Le « devoir général d’informer » : c’est sur cette base que le député PDC de Delémont Serge Beuret a présenté deux motions ce mercredi matin devant le Parlement jurassien. Ses textes visaient à la publication automatique, sur internet, de tous les contrats de prestation conclus par l’Etat pour une meilleure « transparence ». Un procédé « efficace en termes de travail à fournir par l’administration », selon Serge Beuret. Actuellement, les contrats de prestation sont accessibles par tout un chacun sur demande. Dans une seconde motion, le député demandait également d’ouvrir l’accès aux contrats de prestation aux députés via l’intranet du Parlement.

Le Gouvernement jurassien a rejeté les deux textes, « inadéquats et inutiles », en raison principalement de la « charge de travail pour ses services ». Au vote, les députés ont refusé les deux motions par, respectivement, 36 voix contre, 18 pour et 3 abstentions et 38 voix contre, 17 pour et 2 abstentions. /mmi