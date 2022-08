Le canton du Jura poursuit la lutte contre les déchets

Le canton du Jura va renforcer la lutte contre l'utilisation de plastique à usage unique. Le Parlement a adopté mercredi une motion des Vert-e-s invitant le Gouvernement à entreprendre les démarches utiles pour mettre en place les mesures pour lutter contre l'utilisation de matières plastiques à usage unique dans l'administration cantonale et dans les établissements paraétatiques. Plus précisément, la motion demande notamment l'abandon de l'achat par les services de l'administration cantonale des objets en plastique à usage unique, la sensibilisation des établissements paraétatiques et l'encouragement des secteurs de l’alimentation et de la restauration à l’emporter à renoncer aux emballges à usage unique.





Dommages importants

« Les déchets plastiques causent des dommages environnementaux et sanitaires. Notre environnement en est encombré », explique dans sa motion la députée de Soyhières Sonia Burri-Schmassmann. Et de relever que les microplastiques, moins visibles à l'oeil nu, polluent les cours d'eau, les mers et les océans. Au vote, le texte a été adopté par 50 voix contre 2 et 3 abstentions.

« En l'absence d'une politique fédérale ambitieuse pour réduire les déchets, le Gouvernement estime pertinent de poursuivre la lutte contre les déchets, notamment plastiques, à l'échelle cantonale », a souligné le ministre jurassien de l'environnement David Eray. Et d'ajouter que « cette motion peut être mise en œuvre sans augmentation de personnel ou de budget ». /ATS-fwo-mmi