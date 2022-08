Le consensus parental favorisé en cas de divorce

« Protéger les enfants d’un conflit durable » : c’est l’objectif de la motion de la députée PS de Courtedoux, Jelica Aubry-Janketic, acceptée ce mercredi par le Parlement jurassien. Le texte, « Pour une meilleure prise en compte de l’intérêt de l’enfant en cas de séparation de ses parents », vise à favoriser le consensus parental à l’amiable en cas de divorce et ainsi d’éviter une procédure judiciaire. « Ces cinq dernières années, 786 enfants ont vécu le divorce de leurs parents dans le Jura », a avancée l’Ajoulote devant le législatif. Alors qu’un groupe de travail a été lancé il y a deux semaines dans le Jura, « il est grand temps de passer à l’action », a-t-elle ajouté.

Le Gouvernement a reconnu l’intérêt du texte mais a proposé sa transformation en postulat, tout comme les groupe PLR et UDC qui se sont interrogés sur les coûts du projet. Le groupe PDC a également proposé la transformation de la motion en postulat, une transformation refusée par l’auteure du texte. Les groupes PCSI-Vert’lib et Vert-e-s et CS-POP ont soutenu la motion, finalement acceptée par 35 voix pour, 17 voix contre et 7 abstentions. /mmi