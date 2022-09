L’avenir du Tracteur pulling dans le Jura entre les mains du Parlement

« Dans l’idéal, il faudrait l’interdire »

La parlementaire socialiste revient donc au front après avoir posé une question orale sur le sujet en juin dernier. Le ministre de l’Environnement, David Eray, lui avait notamment répondu qu’il fallait soumettre une motion aux députés si elle entendait faire interdire le Tracteur pulling dans le Jura. C’est désormais chose faite. « La réponse donnée était un peu condescendante. J’ai donc décidé de déposer cette motion. Le Tracteur pulling ne respecte pas la loi sur la protection des sols. Dans l’idéal, il faudrait l’interdire, mais peut-être que des solutions existent pour que l’événement se déroule en conformité. La marge me semble toutefois très mince », confie Leïla Hanini.





« On vit de la terre »

De son côté, le président du Tracteur pulling de Develier ne souhaite pas s’étaler dans les commentaires. « Nous sommes des agriculteurs, on vit de la terre. On ne veut donc pas la détruire ! La remise en ordre du sol est une condition pour organiser l’événement », dit Christian Allenbach. Un argument que ne partage pas Leïla Hanini, qui note que des experts de l’Agroscope ont démontré scientifiquement que ces compétitions de tracteurs qui doivent tirer de lourdes charges le plus loin possible provoquent des dégâts aux sols.

L’avenir du Tracteur pulling dans le Jura – dont la tenue de l’édition 2023 est à ce stade en discussion – se décidera ainsi au Parlement, à l’issue des débats autour de la motion et du vote des députés. /rch