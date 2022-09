Une motion pour interdire les thérapies de conversion

Il faut interdire les thérapies de conversion dans le Jura. C’est ce que demande le député socialiste Patrick Cerf dans une motion déposée récemment au Parlement. L’élu de Corban souhaite également des outils pour prévenir toute sorte d’abus. Patrick Cerf se montre clair dans sa motion. Il rappelle que « l’homosexualité et toute forme d’identité de genre ne sont pas des maladies et qu’elles ne nécessitent donc pas de thérapie ». Patrick Cerf parle de cette pratique comme d’une manipulation « digne du Moyen-Âge, dégradante et violente ».

Le député socialiste met en avant également un rapport de l’ONU qui confirme que de telles thérapies de conversion peuvent faire place à de grandes et durables souffrances psychiques. Or, en Suisse, aucune disposition pénale n’existe pour punir de telles pratiques. En revanche, certains cantons ont déjà légiféré à ce sujet, comme nos voisins neuchâtelois et bâlois. Patrick Cerf invite ainsi le Gouvernement à se prémunir contre « les graves dérives de charlatanisme observées ces derniers mois dans le Jura ». /lge