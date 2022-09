Des camions passés au crible

À travers ce type d’opération, les gardes-frontières et les policiers recherchent par exemple des stupéfiants ou des armes, parfois cachés dans des faux planchers. Le lieutenant Pascal Meyer, chef coordination des engagements de la Douane Jura, précise que « grâce au scanner, on peut voir les cachettes aménagées ». Mais également des infractions liées à l’essence ou à l’interruption de la chaîne du froid font aussi partie des éléments contrôlés. Du côté de la Police cantonale jurassienne, on s’intéresse davantage à l’équipement des véhicules et le contrôle du conducteur, d’après Jonathan Spitznagel, chef de section 1. /ncp