Des subsides pour payer les primes « au moins identiques » dans le Jura

Le montant des subsides destinés à aider certains Jurassiens à payer leurs primes d’assurance-maladie sera adapté pour l’année prochaine. La ministre de l’intérieur Nathalie Barthoulot s’est exprimée en ce sens ce mercredi matin à la tribune du Parlement. Elle a ainsi répondu à une question orale du député suppléant de Vicques, Samuel Rohrbach. L’élu PDC a réagi à l’augmentation des primes annoncée mardi et qui se monte à 7,9% en moyenne dans le Jura. Il souhaitait savoir si le Jura entendait augmenter de manière importante les subsides à l’assurance-maladie, à l’instar de ce que d’autres cantons ont d’ores et déjà annoncé.

Nathalie Barthoulot a indiqué que le soutien sera « au moins identique » à celui de cette année. Elle a rappelé que 20'500 personnes – soit plus d’un Jurassien sur quatre - touchent en 2022 de tels subsides pour un montant de 57,4 millions de francs. Le Gouvernement a prévu une hausse des primes dans l’établissement du budget 2023 et la somme passera ainsi à environ 60 millions de francs. Nathalie Barthoulot a également indiqué que les Chambres fédérales planchaient sur un soutien extraordinaire à accorder aux cantons qui leur permettrait « d’augmenter sensiblement les subsides ». Suivant la décision du Parlement fédéral, le Jura pourrait ainsi revoir la distribution des subsides, « soit en décidant de donner plus aux personnes soutenues ou alors en élargissant le cercle des bénéficiaires », a conclu la ministre de l’intérieur.