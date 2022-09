Le Parlement en bref

Accepté par 47 voix, contre 8 et 4 abstentions la motion du député Vert Philippe Bassin, intitulée « Promotion de la santé ».

Accepté par 50 voix, contre 7 et 1 abstention la motion du député PS Patrick Cerf, intitulée « Régulation de la médecine alternative dans le Jura ».

Accepté par 50 voix et 6 abstentions en première lecture la Modification de la loi d’impôt.

Accepté par 44 voix, contre 1 et 9 abstention en première lecture la Modification du décret concernant la révision générale des valeurs officielles d’immeubles et de forces hydrauliques.

Accepté par 55 voix et 2 abstentions la motion du député PDC Serge Beuret, intitulée « Adoption d’une loi sur le contrôle des finances cantonales ».

Accepté par 44 voix, contre 7 et 6 abstentions le postulat du député PLR Ernest Gerber, intitulé « Une organisation et un financement du secondaire II adaptés aux défis de notre canton ».

Accepté par 31 voix, contre 24 et 3 abstentions la motion, transformée en postulat, du député CS-POP Rémy Meury, intitulé « Organiser des transports en commun pour le personnel pendulaire ».

Accepté par 28 voix, contre 26 et 3 abstentions la motion, transformée en postulat, de la députée Verte Pauline Godat, intitulée « Mettre la priorité sur les économies d’électricité et d’énergie ».

Accepté par 39 voix, contre 18 le postulat de la députée Verte Céline Robert-Charrue Linder, intitulé « Diminution du trafic routier aux heures de pointe ». Postulat ensuite classé par 33 voix, contre 23 et 1 abstention.

Accepté par 54 voix et 2 abstentions en première lecture la modification de la loi d’organisation judiciaire (procédures d’élection et de réélection des juges, du procureur général et des procureurs).