Les conséquences de la canicule sur les forêts jurassiennes pourront être évaluées au printemps

Il est encore trop tôt pour évaluer les effets de la canicule de cet été sur forêts jurassiennes. Le ministre de l’environnement, David Eray, a répondu ainsi, en substance, à une question orale du député des Verts Baptiste Laville ce mercredi au Parlement. L’élu de Porrentruy s’est inquiété de nouveaux ravages dans les forêts à la suite des fortes chaleurs enregistrées durant l’été. Il a rappelé que l’état de catastrophe forestière avait déjà été déclaré en 2019 et a voulu savoir comment le canton du Jura se préparait à un nouveau constat de ce type.

David Eray a indiqué qu’une coloration précoce sur une partie des hêtres a bel et bien été observée. Il a précisé que c’est au printemps 2023 qu’il sera possible de mesurer la situation. David Eray a relevé que les observations n’étaient actuellement « pas aussi fortes que lors de la sécheresse précédente ». Le ministre de l’environnement a également relevé que les scientifiques prédisaient une disparition, à terme, des hêtres dans la région, mais que l’Etat jurassien se montrait, lui, moins négatif. Il a aussi rappelé les efforts du Jura pour disposer d’essences plus diverses et qui résistent mieux aux aléas climatiques. David Eray a, enfin, déclaré qu’une politique fédérale forestière était en cours d’élaboration et que le Jura travaillera avec la Confédération dans ce cadre.