Des motions pour lutter contre l’inflation dans le Jura

L’inflation avec son cortège de hausses de prix, notamment ceux de l’énergie, préoccupent les députés au Parlement jurassien. Pas moins de quatre motions – dont trois urgentes – ont été déposées mercredi lors de la dernière séance du législatif cantonal. Les interventions proviennent d’élus du PS, des Verts et de l’UDC. La députée socialiste Leïla Hanini plaide, dans une motion urgente, pour l’octroi d’un chèque cantonal extraordinaire. Le mécanisme se déclencherait dans le cas particulier d’une situation de hausse des prix des biens et des services les plus usités. Il dépendrait de la taille et du revenu du ménage.

La motion déposée par l’écologiste Philippe Bassin se veut, quant à elle, plus générale. Elle demande au Gouvernement de mettre en place des mesures ciblées pour soutenir financièrement les citoyens et les entreprises en grande difficulté, au vu de l’explosion des coûts de l’énergie.

De son côté, le député UDC Lionel Montavon se concentre sur la hausse des prix du carburant dans une motion urgente. L’élu de Courcelon souhaite augmenter la déduction pour les frais de déplacement pour la période fiscale 2022 et adapter le forfait de déduction pour les transports publics. Enfin, son collègue de parti Didier Spies réclame, dans une autre motion urgente, une hausse de la déduction pour les cotisations d’assurance-maladie dès l’année fiscale 2023. /fco