La balade jurassienne sur le chemin du Pasteur Frêne

Un pasteur du 18e siècle renaît grâce à une Jurassienne passionnée d’histoire. L'Ajoulote Madeleine Blanchard, désormais habitante de Sornetan, s'est plongée dans les archives de l'ancien Êvêché de Bâle et l'Etat de Berne pour déterrer ce chemin qui relie Sornetan à Châtelat et était emprunté par le pasteur Théophile Rémy Frêne. Un chemin restauré il y a 10 ans, désormais à disposition des cavaliers, piétons et cyclistes qui peut mener à Monible, Bellelay ou Les Genevez. Madeleine Blanchard nous emmène, sous la pluie, en balade sur les traces du Pasteur Frêne, « convivial et tourné vers le Jura », selon l’Ajoulote. /mmi