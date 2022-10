Les chiffres de la criminalité en septembre

La police cantonale jurassienne a publié jeudi son rapport mensuel sur les chiffres de la criminalité dans le canton. Les statistiques dévoilées font état de 181 lésés et plaignants en septembre, contre 179 le mois précédent. Ces statistiques montrent également une diminution des escroqueries, des vols et des vols de véhicule. Les vols par effraction ont en revanche augmenté pour un total de 25 cas en septembre, contre 15 au mois d’août. La tendance des vols dans les commerces, magasins et habitations reste stable sur la même période.