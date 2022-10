Et si les députés-suppléants disparaissaient ?

Le Parlement jurassien compte actuellement 60 députés et 32 députés-suppléants : un visage qui pourrait changer lors de la prochaine législature. Le Gouvernement jurassien a en effet présenté il y a 10 jours un plan d'économies. Et parmi les mesures évoquées, l'une concerne le législatif cantonal et propose de réduire voire supprimer le nombre de députés-suppléants pour une économie visée de 150'000 francs au final.





Trois options

Première option proposée par l’exécutif, la « réduction des indemnités pour les séances des groupes parlementaires dans le cadre de la préparation des plenums, de 150 à 120 francs par séance, associée à une réduction du nombre de suppléants dès le 1er janvier 2026 », début de la prochaine législature, explique le chancelier d’Etat. « Option intermédiaire, la réduction des indemnités de groupes en passant de 150 à 100 francs », et 3e option, la « suppression totale des députés-suppléants dès le 1er janvier 2026 », ajoute Jean-Baptiste Maître.

Le Parlement devra se prononcer sur ces propositions du Gouvernement. « L’existence des suppléants reste une particularité. C’est quelque chose qui est toujours apprécié. Ça permet d’avoir toujours un Parlement composé de 60 personnes donc j’imagine que la 3e option ne sera pas privilégiée », estime Jean-Baptiste Maître. Lors de chaque séance plénière du Parlement jurassien, 10 à 15% des députés se font remplacer par leurs suppléants, selon le chancelier d'Etat. /mmi