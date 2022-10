Flashé à 71 km/h au lieu de 50 à Bourrignon

Un véhicule contrôlé à 71 km/h au lieu de 50 à Bourrignon, un autre flashé à 90 km/h au lieu de 60 à Cornol : la police cantonale jurassienne a transmis lundi ses statistiques sur la circulation routière pour le mois de septembre. Au total, plus de 2'088 véhicules ont été contrôlés par radars mobiles. Près de 97 conducteurs ont été sanctionnés par une amende et 11 ont fait l’objet d’un rapport au Ministère public. Plus de 15'259 véhicules ont été contrôlés par radar semi-stationnaire. Un seul a fait l’objet d’un rapport au Ministère public. Sur l’ensemble du canton en septembre, 17 conducteurs ont été pincés pour conduite sous l’effet de l’alcool et un seul dénoncé pour conduite sous l’effet de produits stupéfiants. /comm-aba