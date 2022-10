Une jeune femme agressée au couteau à Courroux

Une agression au moyen d’une arme blanche s’est déroulée dimanche à Courroux. Les faits ont eu lieu aux alentours de 6h du matin dans un immeuble du village du district de Delémont. L’information a été donnée ce mardi après-midi par le Ministère public jurassien. Un suspect a été interpellé.

Selon les premiers éléments de l’enquête, la victime a reçu un coup de couteau à la cuisse à la suite d’une altercation verbale. Les agents de la police cantonale jurassienne ont été dépêchés sur place. Ils ont prodigué les premiers soins à la victime en posant un garrot. La jeune femme a ensuite dû subir une intervention chirurgicale à l’Hôpital du Jura et ses jours ne sont pas en danger. La police judiciaire et le service d’identité judiciaire sont également intervenus. Les investigations ont permis d’identifier un suspect qui a été appréhendé dans la journée de dimanche. L’homme a été placé en détention provisoire. Des investigations supplémentaires sont en cours pour établir les circonstances des faits. Le communiqué du Ministère public précise que les deux protagonistes sont de nationalité ukrainienne et qu’aucune autre information supplémentaire ne sera donnée. /comm-fco