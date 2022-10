La Balade jurassienne à... la Balade de Séprais

C’est un défi hors du commun qui s’est concrétisé entre Boécourt et Séprais. Voilà une trentaine d’années que la Balade de Séprais accueille les curieux. Cet itinéraire permet aujourd’hui aux promeneurs de découvrir une septantaine de sculptures qui ont été offertes par des artistes de différents horizons intéressés par la vitrine que représente cette offre culturelle unique dans le Jura. A l’origine de la démarche, on retrouve le couple d’artistes formé de Liuba Kirova et de Peter Fürst, aujourd’hui décédé. Ceux-ci ont puisé leur inspiration au Japon, lors d’un voyage, où ils ont parcouru un itinéraire culturel en plein-air. Depuis ses débuts, la Balade de Séprais s’est développée, mais Liuba Kirova n’entend pas en rester là. Elle envisage toujours de relier Séprais et Montavon avec des projets artistiques… l’artiste d’origine bulgare nous emmène sur le tracé de la Balade de Séprais, découvrez le reportage ci-dessous. /mle