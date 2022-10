Un postulat pour rendre les cours d’école jurassiennes plus vertes

Les cours d’école jurassiennes sont trop bétonnées et contribuent à la formation d’îlots de chaleur urbains. C’est l’avis de Sonia Burri-Schmassmann qui a récemment déposé un postulat au Parlement jurassien pour les rendre plus écologiques. La députée-suppléante verte de Soyhières demande au Gouvernement d’étudier rapidement la mise en place de mesures pour la création de cours d’école drainantes et d’élaborer un projet pilote.

En guise de solution, elle propose de transformer les sites de récréation en « Cours Oasis ». Dans le contexte de réchauffement climatique, Sonia Burri-Schmassmann donne l’exemple de collectivités « avant-gardistes » qui ont eu l’idée de créer des zones drainantes. C’est notamment le cas à Paris. À l’échelle des grandes villes, cela permet de réduire les températures locales d’environ 1 à 4 degrés, selon le postulat du groupe Vert-es et CS-POP.

Le cahier des charges pour la mise en place de tels espaces consiste, notamment, à accroitre la couverture végétale des cours d’école, remplacer les surfaces asphaltées par des revêtements de sol perméables adaptés aux fortes chaleurs, créer des zones de fontaines et des jeux d’eau, ou encore à aménager des zones ombragées. L’enjeu est aussi pédagogique en sensibilisant les enfants à l’environnement, tout en améliorant leur bien-être. /emu