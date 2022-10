Une motion pour augmenter le taux de contribution du Fonds pour la formation professionnelle

La participation des entreprises jurassiennes aux Fonds pour la formation professionnelle pourrait être doublée. C’est ce que demande Raphaël Ciocchi dans une motion récemment déposée au Parlement. Depuis la création du fonds en 2008, la contribution se monte à 0,05% de la masse salariale des entreprises. L’objectif est d’encourager les employeurs à créer, maintenir et développer une offre de formation. Cela représente environ un million de francs par année. La loi prévoit toutefois que ce taux peut aller jusqu’à 0,1%. Il peut être adapté par voie d’arrêté pour trois ans. Le député socialiste demande ainsi au Gouvernement jurassien de profiter de la fin de la période actuelle qui court jusqu’au 31 décembre pour augmenter la contribution des entreprises dès l’année prochaine.

Raphaël Ciocchi avance que cette adaptation serait simple à effectuer et qu’elle rapporterait dès l’exercice prochain un million de francs supplémentaire pour atteindre les objectifs cantonaux en matière de formation professionnelle et d’équilibre financier. De quoi augmenter facilement les revenus, alors que le Gouvernement a prévu des mesures d’économie dans le budget 2023 et via son « Plan équilibre 22-26 » dans le domaine de la formation, plus particulièrement pour le secondaire II. « Le Gouvernement souhaite augmenter la contribution des entreprises en 2026, mais je ne vois pas pourquoi on se priverait de le faire dès 2023, comme les bases légales nous le permettent. Cela représente trois millions de francs supplémentaires pour la formation professionnelle », explique Raphaël Ciocchi.

Pour l’élu de Courroux, il y a un besoin et également une volonté politique constatée au travers de différentes interventions parlementaires de renforcer l’apprentissage et la formation professionnelle duale. Par ailleurs, il estime que, malgré l’incertitude, la situation économique des entreprises est assez favorable actuellement pour leur demander cet effort supplémentaire, sans compter le retour sur investissement. Raphaël Ciocchi demande l’urgence du traitement pour sa motion, afin qu’en cas d’acception le Gouvernement puisse faire les démarches nécessaires pour une entrée en vigueur au 1er janvier. /emu