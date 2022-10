« Les entreprises jurassiennes font mieux que résister »

Des carnets de commandes bien remplis, mais de nombreuses craintes pointent à l’horizon. La Chambre de commerce et d’industrie du Jura a présenté jeudi soir à Delémont son enquête conjoncturelle. Cent entreprises jurassiennes, qui comptabilisent 56% des emplois jurassiens, ont répondu au questionnaire. Alors que le contexte économique et géopolitique marqué par la guerre en Ukraine et la flambée des prix interpelle, le tissu régional a le vent en poupe. Le directeur de la CCIJ a loué « la résilience » des entreprises jurassienne. Malgré toutes les difficultés, elles font « mieux que résister », selon Pierre-Alain Berret. Environ deux tiers d’entre elles considèrent leur marche des affaires de bonne à excellente. Les perspectives pour les six prochains mois demeurent favorables avec des carnets de commandes bien remplis. Investissement et embauche sont aussi au programme pour de nombreuses sociétés.