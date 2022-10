Le SIDP « consterné » par la possible fermeture de BAT

Les maires d’Ajoie et du Clos-du-Doubs expriment leur inquiétude quant à une possible fermeture du site de British American Tobacco à Boncourt. Dans un communiqué transmis lundi, le Syndicat intercommunal du district de Porrentruy craint « les conséquences sociales et économiques d’une telle décision pour la commune de Boncourt mais aussi pour toute la région jurassienne ». Il fait part de sa solidarité envers les salariés et leurs familles inquiets pour le maintien des emplois, et les autorités locales engagées dans la recherche d’une issue préservant les intérêts de leur communauté. Le SIDP souligne aussi qu’il soutiendra toutes les actions que le Conseil communal de Boncourt et le Gouvernement jurassien jugeront nécessaires dans le cadre des négociations qui devront s’ouvrir avec la direction de BAT. /comm-emu