La balade jurassienne à Lajoux

Qui dit balade dit parfois aussi découvertes et plongeon dans le passé. C’est ce que vous propose notre chronique ce mercredi. Direction les Franches-Montagnes et Lajoux en particulier : voilà une vingtaine d’années, des passionnés d’histoire et de nature ont mis sur pied plusieurs sentiers dans le village taignon. L’un d’eux est celui du fer et retrace la longue tradition de cet élément à Lajoux (ndlr : parmi les autres, il y a celui de l'eau et celui de la Chaux). Notre point de départ pour la balade jurassienne du jour, c’est un bas fourneau formé de pierre qui a été exploité entre le XIIIe et le XVe siècle… notre guide du jour est Nicolas Gogniat, un des initiateurs des sentiers didactiques. /mle