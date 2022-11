Le PVL-JU veut que BAT installe son siège social international à Boncourt

Le PVL-JU invite le Gouvernement jurassien à proposer à la direction de BAT d’installer son siège social international à Boncourt. Le Parti vert’libéral Jura estime qu’il pourrait s’agir d’une contrepartie à la délocalisation de la production qu’il juge « plus que probable ». Il a ainsi écrit une lettre ouverte au Gouvernement jurassien. Le PVL-JU indique que « les instruments et outils de la promotion économique cantonale doivent être mis à disposition pour proposer des conditions cadres attractives à BAT et favoriser une telle implantation ». Le siège social international de l’entreprise se situe aujourd’hui à Londres. Le Parti vert’libéral Jura précise, par ailleurs, que plusieurs sujets devront être abordés avec la direction de l’entreprise pour obtenir des garanties. Il cite ainsi l’avenir des employés, la question des bâtiments « qui ne devront pas simplement être laissés à l’abandon », l’éventuel assainissement du site et de « possibles financements de projets de réaffectation de la friche industrielle ». /comm-fco