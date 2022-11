Une page va se tourner à l’administration de Delémont

Edith Cuttat Gyger ne sera plus la Chancelière communale de Delémont dès le printemps prochain. Elle a annoncé sa démission fin octobre et s’en ira à la fin du mois d’avril 2023 à la faveur d’une retraite anticipée. Âgée de 61 ans, Edith Cuttat Gyger aura occupé cette fonction depuis 1995, collaborant avec cinq maires durant son mandat. Le poste de Chancelier communal – axé désormais sur la gestion et le suivi des affaires de l’Exécutif – sera mis au concours prochainement. /comm-rch