Une hausse de salaires prévue pour l’exécutif de Delémont

Les salaires du maire et des conseillers communaux de Delémont pourraient être revus à la hausse mais pas leur taux d’occupation. Le prochain Conseil de ville du 28 novembre statuera sur une modification en ce sens du Règlement communal. La proposition fait suite à la votation du 25 septembre dernier lors de laquelle le peuple a accepté de confier au Conseil de ville la compétence de fixer la rémunération et le taux d’occupation des membres de l’exécutif.

Le Conseil communal souhaite procéder à une réévaluation salariale notamment en raison d’une augmentation de la charge de travail et pour rendre les fonctions exécutives plus attractives. La proposition prévoit de faire passer la rémunération du maire de 8'000 francs par mois à 10'200 francs. Le salaire des conseillers communaux se fixerait à 5'100 francs par mois, au lieu de 4'000 francs. Le Conseil communal propose, dans les faits, que la rémunération des membres de l’exécutif soit positionnée sur la base de la classe salariale maximale de l’échelle de traitement, soit la classe 23 avec huit annuités. Leur salaire est fixé aujourd’hui à hauteur du maximum de la classe 18 et est donc inférieur à celui perçu par les chefs de service. Le Conseil communal n’a pas souhaité pour autant augmenter le taux d’occupation des membres de l’exécutif puisqu’il considère qu’une part de travail de milice peut être admise. Autre changement proposé : le montant forfaitaire pour les frais de représentation passerait de 2'500 francs à 6'000 francs. Les décomptes de frais actuels seraient ainsi supprimés, de même que l’allocation de résidence. Une indemnité en cas de non-réélection serait également introduite pour remplacer la pratique actuelle qui prévoit une indemnité de départ.







Des commissions pas vraiment unanimes

Les répercussions financières de l’ensemble du projet représenteraient un surcoût de 103'300 francs par an pour le budget communal. La modification du Règlement communal proposée par l’exécutif a été soumise à trois commissions. Les avis n’ont pas été unanimes, loin s’en faut. Seule la Commission spéciale en charge de la révision du Règlement communal a avalisé le projet de l’exécutif par 3 voix contre 1. La commission des finances l’a repoussé par 5 voix contre 2 et celle de la mairie par 3 voix contre 0. Elles soutiennent une proposition qui va plus loin et qui demande que le taux d’occupation du maire soit augmenté de 20% pour passer à 100% et celui des conseillers communaux de 10% pour atteindre 50%. Le Conseil communal souligne que les deux commissions n’ont pas remis en cause le principe d’augmenter la rémunération, au contraire, puisque leur variante serait plus coûteuse. Il a toutefois décidé de maintenir sa proposition qui sera ainsi soumise au plénum. /fco