La balade jurassienne à Roche d’or

Entre la Saint-Martin et le Revira, la Balade jurassienne prend la direction de la Haute-Ajoie ce mercredi matin. C'est chez elle, à Roche d'or, que Sabine Lachat nous reçoit. L'Ajoulote de 56 ans habite aux Vacheries-Dessus depuis plus de 30 ans. Un petit coin de paradis perché sur une crête à près de 900m d'altitude et depuis lequel les promeneurs peuvent profiter d'une vue à 360 degrés, des Vosges aux Alpes bernoises. Les itinéraires de balades au départ de Roche d'or sont multiples et invitent les promeneurs à remonter le temps, au détour d'un ancien poste-frontière et d'une chapelle du 19e siècle. Et si Roche d'or donne une impression de bout du monde, ce n'est pas l'avis de Sabine Lachat : « C’est l’épicentre ! », s’exclame-t-elle. /mmi