Le canton du Jura continue de se préparer en vue d’une pénurie d’énergie

Le canton du Jura estime que les efforts pour économiser l’énergie doivent se poursuivre. « Si le risque s’est atténué d’après les dernières informations transmises sur le plan fédéral, une pénurie ne peut toutefois pas être exclue », expliquent les autorités dans un communiqué transmis jeudi. Le Gouvernement renonce à des mesures contraignantes à ce stade. Il a toutefois décidé de diminuer l’éclairage sur les routes cantonales, hors des localités, en fonction des conditions locales. Une recommandation est transmise aux communes pour qu’elles en fassent autant à l’intérieur des localités.

Par ailleurs, le Jura a décidé d’adhérer à l’Alliance pour les économies d’énergie. Cette plateforme, lancée par la Confédération, regroupe des organisations et des collectivités qui soutiennent les efforts pour garantir la sécurité d’approvisionnement en hiver et qui mettent en œuvre des mesures en faveur d’une utilisation efficace et économe de l’énergie. /comm-emu