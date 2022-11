Un accident spectaculaire sur l’A16

Une scène inédite s’est produite entre Porrentruy et Courgenay jeudi sur l’autoroute A16. Alors qu’un camion était arrêté sur la bande d’arrêt d’urgence, un autre l’a heurté au passage après avoir dévié de sa trajectoire. Avec le choc, le véhicule fautif s’est renversé sur le flanc avant de terminer sa course une cinquantaine de mètres plus loin. Choqué, le conducteur de ce dernier a été transporté à l’hôpital en ambulance. Le chauffeur du deuxième camion se trouvait en dehors de son véhicule au moment des faits. Il n’a donc pas été blessé. L'autoroute a été fermée pendant deux heures environ. D'importants moyens ont été engagés, notamment le CRISP de Porrentruy et le service des Ponts et chaussées. La police cantonale et la police municipale de Porrentruy se trouvaient également sur place pour les besoins du constat. /comm-lge