Un nouveau souffle pour la « Vallée des dinosaures »

C’est une association qui aura désormais la tâche de mettre en œuvre le projet « Vallée des dinosaures » en Ajoie. Elle prend le relais du comité de pilotage qui a mené les travaux exploratoires ces cinq dernières années, selon un communiqué transmis jeudi. Les représentants des communes concernées que sont Porrentruy, Courtedoux, Haute-Ajoie et Grandfontaine, ainsi que ceux de la Fondation Jules Thurmann et du Préhisto-Parc ont signé l’acte fondateur le 27 octobre. Cette nouvelle structure sera présidée par Jean-Noël Maillard. L’objectif de la « Vallée des dinosaures » est de créer un parcours entre le Jurassica Museum, le jardin botanique de Porrentruy, les traces de dinosaures à Courtedoux, le sentier didactique de Rocourt et le Préhisto-Parc de Réclère. La première étape consistera à attribuer un mandat à un bureau spécialisé en aménagement du territoire pour développer le plan spécial régional indispensable au développement du projet sur le territoire. En parallèle, l’association mènera une recherche de fonds pour consolider le plan d’investissement du projet devisé à 1,3 million de francs. La mise en activité de l’offre touristique « Vallée des Dinosaures » est planifiée pour début 2026. /comm-emu