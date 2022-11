L’administration jurassienne n’aura pas de section Climat

Le Parlement jurassien ne veut pas d’une structure professionnelle pour le Plan climat. Il a refusé mercredi par 42 voix contre 12 et 3 abstentions une motion de Céline Robert-Charrue Linder. L’élue écologiste delémontaine demandait la création d'une section Climat au sein de l’administration cantonale. Les autres groupes parlementaires ont suivi l’avis du gouvernement qui appelait au rejet du texte. L’exécutif estime que la conduite d'une politique climatique et le suivi d'un plan climat ne sont pas tributaires d'une section administrative ad hoc pour être mises en oeuvre. Les mesures en faveur du climat sont actuellement réalisées par différents services, alors que l’Office de l’environnement planifie et supervise la politique climatique. Selon le ministre David Eray, il serait « contre-productif d’intégrer les personnes qui œuvrent pour le climat ou le plan climat dans une seule section ». /emu