Le Jura bénéficiera toujours d’un haut niveau de sécurité aux douanes

La population jurassienne peut dormir sur ses deux oreilles quant à sa sécurité. La ministre Nathalie Barthoulot s’est montrée rassurante en répondant à une question orale posée mercredi par Gauthier Corbat devant le Parlement. L’élu PDC s’inquiétait des réformes en cours à l’Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières et de leurs conséquences sur le personnel. Il avançait que d’ici trois ou quatre ans pratiquement 20% de l’effectif jurassien pourrait disparaître, ce qui peut surprendre voire inquiéter pour un canton frontalier. Nathalie Barthoulot a répondu qu’aucune suppression de poste n’était prévue à court ou moyen terme dans le Jura, selon un entretien récent avec le commandement de l’OFDF, et que le canton allait garder un maillage sécuritaire performant sur l’ensemble de son territoire.