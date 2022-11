Le Jura souhaite pouvoir accueillir de grandes entreprises sur son territoire

Le canton du Jura souhaite être en mesure de saisir des opportunités liées au développement de grands groupes économiques. Le ministre de l’environnement David Eray a répondu en ce sens mercredi à une question orale du député Bernard Studer devant le Parlement jurassien. L’élu PDC est revenu sur l’annonce de l’implantation d’un nouveau site de production de Rolex à Bulle avec la création de 2'000 emplois à la clé. Le groupe horloger a choisi le canton de Fribourg pour sa position centrale qui offre un large bassin de recrutement de main d’œuvre qualifiée. Le délégué à la Promotion économique jurassienne, Lionel Socchi, a expliqué que le Jura n’aurait pas refusé un tel projet, mais qu’il ne pouvait pas du jour au lendemain proposer un terrain de 100'000 m2. Bernard Studer a ainsi demandé au gouvernement s’il souhaitait à l’avenir se profiler pour essayer d’attirer des entreprises d’une telle ampleur, et s’il entendait pour cela revoir ses planifications sectorielles, comme le plan directeur cantonal, afin d’être en mesure de répondre à de telles demandes si l’occasion se présente. David Eray lui a répondu par l’affirmative, en expliquant qu'il devait toutefois faire face à certaines réalités : « Ce sont des opportunités que le canton du Jura souhaiterait pouvoir développer. Nous avons des zones à essais qui ont été mises en place et le sont encore. Nous avons un potentiel qui n’est pas illimité et qui est peut-être à développer. Le gouvernement va rester attentif à la situation et continuer à se questionner à nouveau par rapport à ce genre d’opportunités ». /emu