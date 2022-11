Pas de rapport sur la souveraineté cantonale

L’évolution de la souveraineté du canton du Jura ne sera pas analysée. Le législatif cantonal a refusé mercredi par 28 voix contre 26 et 4 abstentions une motion interne du député socialiste Pierre-André Comte, intitulée « La souveraineté cantonale en question ».

Le député de Vellerat souhaitait que le Parlement rédige un rapport sur l’évolution de cette souveraineté depuis 1979, en marge du 50e anniversaire du plébiscite du 23 juin 1974, qui sera célébré en 2024. Les cantons voient leurs compétences diminuer de plus en plus au détriment du pouvoir fédéral, a déploré l’élu. Ce dernier souhaitait que les politiciens jurassiens réagissent et lancent une « discussion sérieuse sur ce que nous sommes amenés à devenir ». /gtr-rch