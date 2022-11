Une pétition et une manifestation contre le « Plan équilibre 22-26 »

Des voix s’élèvent contre le « Plan équilibre 22-26 » du Gouvernement jurassien. Une pétition avec 3’768 signatures a été remise à la présidente du Parlement Brigitte Favre mercredi en fin d’après-midi. Quelque 500 manifestants sont venus attendre, sous la pluie, les députés à l’issue de la séance du législatif à Delémont. Le texte demande le report du plan dans le but d'ouvrir un processus participatif et démocratique pour l'établissement d'un plan financier qui tienne compte de « la fragilisation financière de milliers de Jurassiennes et Jurassiens, essentiellement en raison d'évènements non maîtrisables dans notre canton », selon un tract distribué aux élus. Le document prévoit notamment des coupes financières dans plusieurs domaines ainsi que la mise en place d’une semaine de congé supplémentaire non payée pour les fonctionnaires. Il concerne aussi les institutions paraétatiques.

L’action ainsi que la pétition ont été lancées par diverses organisations - dont les syndicats – qui critiquent la manière dont le document a été élaboré, soit sans consultation des institutions sociales, des syndicats, des associations ou de la société civile dans son ensemble. Il relève que « l'impact de ces mesures est brutal et touche prioritairement des domaines sensibles, comme la santé, le social, la formation, l'aide au développement, l'agriculture et d'autres partenaires de branches ».