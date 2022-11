Vers le droit de vote pour les personnes sous curatelle de portée générale

Le législatif cantonal fait un pas vers l’inclusion des personnes en situation de handicap. Les députés jurassiens ont accepté mercredi par 32 voix contre 24 et 3 abstentions une motion de la députée socialiste Jelica Aubry-Janketic intitulée « Pour la fin des discriminations en matière de droits politiques contre les personnes sous curatelle de portée générale ». Le texte demande au Gouvernement de soumettre une révision de la loi sur les droits politiques au législatif.

Selon l’élue socialiste, la loi jurassienne est « discriminatoire » et contraire aux droits fondamentaux car elle prive de droits politiques toute personne placée sous curatelle de portée générale ou sous mandat pour cause d’inaptitude. Or, de nombreuses personnes sous curatelle de portée générale sont capables de se forger une opinion et de s’exprimer sur des sujets politiques, a argué Jelica Aubry-Janketic. Si tous les groupes politiques ont été d’accord sur le constat, l’UDC et le Gouvernement ont notamment évoqué le risque que des tiers ne votent à la place des ayants droit.

Le canton du Jura compte près de 300 personnes sous curatelle de portée générale. /gtr