Le Jura veut renforcer son guichet virtuel

Le canton du Jura veut développer les prestations en ligne à destination de la population. Le Gouvernement a transmis son message au Parlement concernant la révision partielle de la loi sur le guichet virtuel. Les modifications projetées sont axées sur la transition numérique des administrations publiques et la sécurité informatique. La collaboration entre le canton et les communes a été clarifiée, l’objectif est notamment que les communes fournissent l’essentiel de leurs prestations via le guichet virtuel. Les changements doivent donc leur permettre de mutualiser leurs ressources humaines et financières. Cette révision de la loi sur le guichet virtuel a fait l’objet d’une consultation réalisée au cours de l'été 2022. /comm-emu